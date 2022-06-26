Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 07:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da bir çiftlikte 7 kişi ölü bulundu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meksika'nın doğusundaki Yucatan eyaletinde, bir çiftlikte 7 kişinin cansız bedeni bulundu.
Meksika basınında çıkan habere göre, Yucatan eyaletine bağlı Chikindzonot kasabasındaki bir çiftlikten çok sayıda ceset çıktı.
Yetkililer, bulunan 7 cesedin kafalarına kurşun sıkılarak öldürüldüğünü belirledi.
Savcılık, olaya ilişkin ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Meksika'da, özellikle çeteler arasında yaşanılan çatışma ve hesaplaşmalar nedeniyle bu tarz kanlı olayların sık yaşandığı biliniyor.
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