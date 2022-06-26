Meksika basınında çıkan habere göre, Yucatan eyaletine bağlı Chikindzonot kasabasındaki bir çiftlikten çok sayıda ceset çıktı.

Yetkililer, bulunan 7 cesedin kafalarına kurşun sıkılarak öldürüldüğünü belirledi.

Savcılık, olaya ilişkin ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Meksika'da, özellikle çeteler arasında yaşanılan çatışma ve hesaplaşmalar nedeniyle bu tarz kanlı olayların sık yaşandığı biliniyor.