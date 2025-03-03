Rusya'dan Japonya Dışişleri Bakanı dahil 9 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Japonya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya devam ediyor.

Buna karşılık olarak, 9 Japon vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Yaptırım listesinde, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'nın yanı sıra Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Nakagome Masaşi, eski Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Matsuda Kuninori, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) temsilcileri ile bazı işletme yöneticileri yer aldı.