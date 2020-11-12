Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gözlem merkezinde Türk ve Rus askerlerinin birlikte çalışması konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

"Putin, Erdoğan'ın yapıcı tavrını önemsiyor"

Barış gücü konusunda ise iki ülkenin yaklaşımlarında farklılıklar olduğunu söyledi.

Peskov, "Putin, Erdoğan'ın yapıcı tavrını önemsiyor" dedi.

Bu tür anlaşmazlıkların diyalog sürecinde çözülebildiğine dikkati çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türk askerinin kurulacak merkezde teknik izleme yapacağını ifade etti.

Rusya ve Türkiye'nin görevlerinin bölgede ortak olduğuna vurgu yaptı. Gözlem faaliyetleri konusunda belirsizlikler yaşanmadığını söyledi.