Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Levy, bakanlığa çağrıldı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştü.

Gruşko, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı askeri teknik desteği değerlendirdi.

Açıklamada, "Rus tarafı, Kiev yönetimine silah ve askeri teçhizat sevkiyatlarının ve Ukraynalı askerlerin hazırlığı için eğitim programlarının artırılmasından kaynaklanan tehditlere dikkati çekti. Bu çizginin, Paris yönetiminin Ukrayna'da barışçıl çözümden yana olduğu yönündeki sözleriyle çeliştiği vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplantılarının geciktirilmemesi, Rus temsilcilerinin de toplantılara katılmasının engellenmemesi gerektiği" vurgulandı.