Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 22:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den İran'ın içişleri ile iletişim bakanlarına yaptırım
[Fotograf: Reuters]
ABD yönetimi, İran'daki protestolarda göstericilere yönelik şiddet uygulandığı gerekçesiyle, İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi ile İran İletişim Bakanı Eisa Zarepour'un da aralarında bulunduğu 7 üst düzey yetkiliye yaptırım uygulanacağını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uygunsuz başörtü taktığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından İran'da internetin kesilmesinden ve barışçıl protestolara yönelik şiddetten sorumlu yetkililer yaptırım listesine eklendi.
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) aralarında İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi ile İletişim Bakanı Eisa Zarepour'un da bulunduğu 7 hükümet ve güvenlik yetkilisi yaptırım listesine alındı.
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