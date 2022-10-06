Fosil yakıt kullanımının azaltılması ve sıfır emisyon hedefi. İklim değişikliyle mücadelede ana hedef.

Bu yıl 6-18 Kasım arasında Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenecek 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na, dünyaca ünlü bir meşrubat firması sponsor oldu. En çok plastik üreten firmalardan birinin sponsorluğu organizasyonun eleştirilmesine yol açtı.

Enerji ve İklim Araştırmacısı Büşra Zeynep Özdemir Daşcıoğlu, bunun aslında bir pazarlama taktiği olduğunun altını çizerek, "Şirketlerin çevresel güvenliği ve sürdürülebilirliği önemsediklerini lanse eden bir pazarlama taktiği. Firmalar bu şekilde çevre güvenliğine önem verdiklerini ve çevre dostu faaliyetlerde bulunduklarını ifade ediyorlar. Ama aslında geri planda durumun öyle olmadığı görülüyor" diye konuştu.

Sponsor, iklim zirvesinin çıkarlarına aykırı

Plastiğin, fosil yakıtlardan üretildiği ve bu yüzden firmanın sponsorluğunun iklim zirvesinin çıkarlarına aykırı olduğu net bir şekilde ortada.

Daşcıoğlu, pet şişe kullanımı arttıkça, fosil yakıt kullanımının da sürdüğü anlamına geliyor. Dolayısıyla bu pet şişeler yalnızca çevre kirliliği açısından değil, fosil yakıt kullanımının da sürdürülebilirliğini sağladığı için iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bir tezat oluşturuyor" dedi.

Plastik atıklar yalnızca çevreyi değil, dolaylı yoldan insanları da zehirliyor.

Tüm canlılar için tehdit

Bugün denizlerde yüz elli milyon tondan fazla plastik atık olduğunun düşünüldüğünü söyleyen Daşcıoğlu, şunları söyledi:

"Bu insanlık için de şöyle bir tehdit, bazı balıklar bu atık plastiklerden besleniyorlar. Ve insanlar da bu balıkları tüketerek aslında doğrudan plastik atıklardan etkilenmiş oluyorlar."

Plastik 400 yıl doğada kalıyor

Dünya üzerindeki plastik şişe üretimi devam ederken, çevre konferansının hedeflerine nasıl ulaşacağı soru işareti.

Meşrubat firmalarının yoğun olarak kullandığı plastik şişeleri örnek olarak gösteren Daşcıoğlu, "Bu şişeler bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre doğada yaklaşık dört yüz yıl boyunca kalıyor ve bunların çözülmesi 400 yıldan fazla bir zaman alıyor" ifadelerini kullandı.

Haber: Yavuzhan Caner

Kamera: Volkan Yazıcı

