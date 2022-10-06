Avrupa Parlamentosu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, enerji krizi nedeniyle parlamento binalarında enerji tasarrufuna yönelik yeni tedbirler alındı.

Avrupa Parlamentosu'nun ısıtma sistemleri haftanın 3 günü tamamen kapatılacak. Parlamentonun kaloriferleri, perşembe akşamından pazartesi sabahına kadar çalıştırılmayacak. Ayrıca, tatil dönemlerinde ısıtma sistemleri tamamen kapalı tutulacak.

Kurum çalışanları kaloriferlerin kapalı olduğu zamanlarda ofislerinde çalışmayı sürdürebilecek.

Ayrıca, AP'nin Brüksel ve Strazburg'daki binalarının ısısı 19 dereceyi geçmeyecek.

Çalışma saatlerinde iç aydınlatmalar kısılacak. Akşam saatlerinde binaların dış aydınlatmaları kapatılacak veya sınırlandırılacak.

2 milyon euroluk tasarruf hedefi

Parlamentosu, söz konusu tedbirlerle enerji faturasında yıllık 2 milyon euroluk tasarruf yapmayı planlıyor.

AP'nin ana yerleşkesi Brüksel'de bulunuyor. Tatil dönemleri dışında her ay AP milletvekilleri Genel Kurul oturumları için Fransa'nın Strazburg şehrindeki yerleşkesine gidiyor.

Öte yandan, bazı milletvekilleri Strazburg oturumlarına enerji krizi ve tasarruf için bir süre ara verilmesini istiyor.