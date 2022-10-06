Piyasa araştırmacısı Infratest Dimap tarafından "ARD-Deutschlandtrend" için yapılan anketin sonucuna göre her 5 kişiden 4'ü mevcut ekonomik durumu "kötü" olarak değerlendiriyor.

Veriler, ülkedeki ekonomik durum değerlendirmesinin 2009'dan bu yana en kötü durumda olduğunu gösterdi. Buna göre, halkın sadece yüzde 20'si ekonomik durumu "iyi" olarak tanımladı.

Ankete katılanların yüzde 53'ü Almanya'daki ekonomik durumun 1 yıl içinde bugünkünden daha kötü olacağına inanıyor.

Öte yandan, anket sonucuna göre fiyat artışlarına ilişkin endişeler de yüksek. Katılımcıların yüzde 57'si, faturalarını ödeyemeyecek duruma gelmekten aşırı derecede endişe duyuyor.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 70'i de federal hükümetin enerji arzını güvence altına alma konusundaki çalışmalarından memnun değil.