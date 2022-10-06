Reggio Calabria Mafya ile Mücadele Savcılığının talebi üzerine mali polis ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, mali polis Reggio Calabria kenti dışında Milano, Roma, Napoli, Bari, Terni, Vicenza ve Novara'da bu soruşturma kapsamında operasyon yaptı.

Operasyonda şu ana kadar 36 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 800 milyon euro olan 4 tonu aşkın kokain ele geçirildi.

36 kişiden 34'ü için tutuklu yargılama kararı verilirken, 2 kişi ev hapsine alındı.

Operasyonda ayrıca toplam değeri 7 milyon euroyu bulan taşınır ve taşınmaz mallara da el konuldu.

Söz konusu kişiler, Gioia Tauro limanını mafyavari yöntemlerle uyuşturucu kaçırmak için lojistik üs olarak kullanmaya çalışmakla suçlandı.