İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya, Polonya, Yunanistan ve Belçika, Avrupa Birliği'nde (AB) gaz için dinamik tavan fiyat uygulanmasını öneren gayriresmi bir belge imzaladı.

Söz konusu teklif, ham petrol fiyatı gibi dış parametreler temelinde revize edilebilecek, merkezi bir değer belirlemenin mümkün olacağı "dinamik bir koridor" oluşturulmasına yönelik.

Bu arada, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi de "enerji, iklim ve ekonomi" konulu bir yuvarlak masa oturumunda yaptığı konuşmada, enerji kriziyle AB olarak beraber yüzleşmenin önemine vurgu yaptı.

Draghi, "Enerji kriziyle yüzleşmek için birlikte çalışmalıyız. Bunu ayrı ayrı da yapabiliriz ancak Avrupa'da birliği kaybederiz." ifadelerini kullandı.