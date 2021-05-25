Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'dan Facebook'a para cezası
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya'da bir mahkeme, merkezi ABD'de bulunan sosyal medya platformu Facebook'a idari ihlal nedeniyle 26 milyon ruble (yaklaşık 3 milyon lira) para cezası verdi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun Facebook aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.
Rusya'da yasaklanan içeriklere Facebook üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, sosyal medya platformuna 26 milyon ruble (yaklaşık 3 milyon TL) para cezası verdi.
Ülkede daha önce de benzer ihlaller nedeniyle Twitter, Instagram ve TikTok’a da para cezaları verilmiş ve çeşitli yaptırımlar uygulanmıştı.
Etiketler: Facebook Rusya Sosyal Medya
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