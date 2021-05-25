Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırda çatışma yaşandığına ilişkin açıklamasını yalanladı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırda çatışma yaşandığına ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Birimlerimizin karşı tarafa ateş açmadığını kesin olarak belirtiyoruz' açıklamasında bulundu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanlığının Azerbaycan askerlerinin sınırda Ermenistan askerlerine ateş açtığı yönünde asılsız iddiada bulunduğu ifade edildi.
Bugün öğle saatlerinde Ermenistan ordusuna ait personel dolu yedi kamyonun sınıra yaklaşmasının Azerbaycan askerleri tarafından uyarılarak önlendiği bildirilen açıklamada, "Birimlerimizin karşı tarafa ateş açmadığını kesin olarak belirtiyoruz" sözleri kullanıldı.
Azerbaycan askerlerinin ateşi sonucu öldüğü iddia edilen Ermenistan askerinin kaza sonucu yaşamını yitirdiği, olayın Azerbaycan tarafıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.
Azerbaycan tarafının bu konuda Rus tarafı ile sürekli temas halinde olduğu ifade edildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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