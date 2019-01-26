Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir dizi Avrupa başkentlerinin Caracas'taki meşru yönetimden 8 gün içinde seçim ilan edilmesi yönünde "ültimatom" talebinde bulunduğu hatırlatıldı.

Avrupa'daki bu ülkelerin seçim şartına, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun yeni devlet başkanı olarak tanınması tehdidinin eşlik ettiği belirtilen açıklamada, "Venezuela'daki olaylar giderek daha endişe verici hale geliyor." denildi.

Bu ültimatomların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde düzenlenecek toplantı öncesinde yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bütün bunların arkasında Washington'un desteğinin açıkça görüldüğü vurgulandı.

"Bir devletin iç işlerine alaycı, açık müdahale devam ediyor"

Venezuela'daki hadiselerin iç politikadaki durumu gerdiğine işaret edilen açıklamada, içeriye dışarıdan yapılan müdahalenin durumu radikalleştireceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Egemen bir devletin iç işlerine alaycı, açık müdahale devam ediyor. Bu sona ermelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca, Rusya'nın Venezuela'daki siyasi güçler arasındaki karşılıklı anlayışın ve iç huzurun sağlanması için gereken katkıda bulunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA