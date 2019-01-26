Cezayir'ın Annaba,Tarif, Tizi Ouzou ve Tipaza bölgelerinde etkili olan sağanak yağış sonucu oluşan sel hayatı felç etti.

Şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybederken, sel sularında mahsur kalan yüzlerce kişi sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yetkililer, Cezayir'ın Annaba ilinde 2 kişi, Tarif ilinde 2 kişi ve Tipaza ilinde 1 kişinin selde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cezayir'de halen devam eden şiddetli yağmur nedeniyle birçok şehirde resmi daire ve kuruluşlar tatil edildi.

Kaynak: İHA