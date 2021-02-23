Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık kararın 'uydurma' bahanelerle alındığını ifade etti. 'Hayal kırıklığı' olarak nitelendirilen kararın AB ve Rusya ilişkilerine zarar verdiği belirtildi.

Yaptırım kararının tekrarlanan hatalı bir adım olduğunu belirten Rusya, Navalnıy’ın serbest bırakılması yönündeki çağrıların "yasa dışı" ve "absürt" olduğunu söyledi.

Bakanlık, "Bu Rus vatandaşı, ekonomik suçlar nedeniyle ülkemizde Rus mahkemesi tarafından suçlu bulundu" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"AB’nin dış siyasetinde ültimatom, baskı ve yaptırım gibi gayrimeşru araçların kökleşmesi üzücüdür. AB, global sahnede tek başına hareket eden kutup rolünü sahiplenmeye çalışıyor ancak bunun ortaklarına saygı, başka ülkenin iç işlerine müdahale etmeme prensibi ve uluslararası hukuka sıkı bağlılık çerçevesinde hayata geçirilebildiğini unuttu"