Başkent Tiflis'teki parlamento binasında güven oylaması için düzenlenen oturuma, parlamentodaki 150 milletvekilinden iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 89, muhalefet partilerinin ise sadece 2 milletvekili katıldı.

89 oyla Garibaşvili'nin hükümeti güvenoyu aldı

Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin yönettiği olağanüstü oturum sonunda yapılan oylamada, Gürcü Hayali Partisi milletvekillerinin verdiği 89 oyla Garibaşvili'nin hükümeti güvenoyu aldı.

Gakharia'nın kabinesinde 2019'dan itibaren Savunma Bakanı olarak görev yapan 38 yaşındaki Garibaşvili, 2012-2013'te İçişleri Bakanı, 2013-2015 döneminde Başbakan olarak görev yapmıştı.

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Tek bakan değişti

Garibaşvili'nin parlamentoya sunduğu kabinede sadece Gürcistan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı değişti.

Muhalefet partilerinin çoğu ise 31 Ekim 2020'de düzenlenen genel seçim sonuçlarını kabul etmeyerek seçimlerin yeniden düzenlenmesi taleplerini yineliyor.

Seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan 7 parti, meclis oturumlarını boykot ediyor.