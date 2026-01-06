Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
Dünya
AA 06.01.2026 22:56

Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Rusya’ya yönelik paylaştığı "Trump ile oyun oynama" mesajına, "Rusya ile oyun oynama" yanıtıyla karşılık verdi.

Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı

Medvedev, sosyal medya hesabından, Rus toplumundaki Ortodoks Hristiyanların Noel’ini kutladı.

Paylaşımında, Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’ni içeren bir fotoğrafa da yer veren Medvedev, fotoğrafın üzerinde İngilizce “Rusya ile oyun oynama” ifadesini kullandı.


ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile "oyun oynama" mesajı verilmişti.

