Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı

Medvedev, sosyal medya hesabından, Rus toplumundaki Ortodoks Hristiyanların Noel’ini kutladı.

Paylaşımında, Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’ni içeren bir fotoğrafa da yer veren Medvedev, fotoğrafın üzerinde İngilizce “Rusya ile oyun oynama” ifadesini kullandı.

Happy Orthodox Christmas, Russian world! pic.twitter.com/f02cMF1HFu — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 6, 2026

ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile "oyun oynama" mesajı verilmişti.