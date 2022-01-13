Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile NATO arasındaki güvenlik garantileri konusundaki görüşmelere ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

NATO’nun, Rusya’ya kendi toprakları içerisinde kendi ordusunu nasıl ve nereye hareket ettirmesini dikte etmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Peskov, "Rusya silahlı kuvvetlerini başka devletlerin topraklarında hareket ettirmiyor." dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davetine tepki

Peskov, NATO’nun genişleme tehdidini sürdürdüğüne işaret ederek, "ABD’li yetkililerin NATO’ya yeni üyeleri, yani Finlandiya ve İsveç’i davet eden açıklamalarını duyuyoruz. Bazı NATO ülkelerinden, yani bazı Baltık ülkelerinden topraklarındaki asker sayısının artırılmasını talep eden açıklamalar duyuyoruz. Bütün bunlar olurken gerilimi azaltmak için neye ihtiyacımız var?" diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın ABD ve NATO ile Cenevre ve Brüksel’de güvenlik garantileri ile ilgili yaptığı müzakerelerin temel konularında anlaşmazlıkların bulunduğuna dikkat çekti.

"Müzakereler somut sonuç ve somut cevap uğruna sürmeli"

Peskov, Rusya’nın ABD ile müzakereleri sürdürmek için siyasi iradeden hiçbir zaman yoksun kalmadığını aktararak, tam tersine, muhatapların müzakereleri yürütme konusunda isteksizlikleriyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Peskov, müzakerelerin müzakere yapmak için değil, somut sonuç ve somut cevap uğruna sürmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru hattı projesinin ticari olduğunu belirten Peskov, bunu Avrupa’nın güvenliğiyle bağlantılı hale getirmenin "saçma" olduğunu söyledi.

Peskov, ABD Kongresinin Rusya karşıtı hazırladığı yaptırım taslağıyla ilgili de yorumda bulunarak, müzakerelerin sürdüğü bir dönemde yaptırım taslağının açıklanmasını "olumsuz" ve "Moskova’ya baskı girişimi" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'dan açıklama

Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da açıklama yaptı.

Batılı diplomatların, yalnızca kendi çıkarlarını ilgilendiren güvenlik konularında görüşmek istediklerini belirten Ryabkov, "Görüşmelerde ‘hayır’ kelimesi telaffuz edilmedi ancak Batı'ya daha uygun konularda konuşmak bizim için bir seçenek değil çünkü biz tam tersi konularla ilgileniyoruz" ifadesini kullandı.

Ryabkov, ABD ve müttefiklerinin, Rusya’nın tekliflerindeki en anahtar konulara itiraz ettiklerini anlatarak, yeni bir tur güvenlik görüşmesi yapmaya gerek olduğunu düşünmediğini ve görüş ayrılıkları nedeniyle görüşmelerin tıkandığını vurguladı.

ABD ve NATO’nun, Rusya’nın taleplerini görmezden gelmesi halinde farklı "önlemler ve yöntemler" deneyeceğine işaret eden Ryabkov, taraflar arasındaki görüşmelerin farklı kanallar üzerinden devam edeceğinin altını çizdi.

"Diplomasiye bir şans verilmelidir"

Ryabkov, ABD ve NATO’nun, Rusya’nın güvenlik garantileri konusunda orta noktada buluşmaya hazır olmadıklarını vurgulayarak, "Askeri uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e (Ukrayna konusunda) sürekli çeşitli seçenekler sunuyor. Bu, zor bir konu ve kamuoyunda ön plana çıkartılmamalıdır çünkü bu bile durumun tırmanmasına yol açar. Diplomasiye bir şans verilmelidir" görüşünü dile getirdi.

Rusya’nın Küba ve Venezuela’daki askeri varlığını artırma konusunu değerlendirip değerlendirmediğine yönelik bir soruyu da yanıtlayan Ryabkov, "Bunu teyit etmek veya ihtimal dışı bırakmak istemiyorum" dedi.