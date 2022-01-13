Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de santralde boru patladı: 7 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Çin’de bir hidroelektrik santralinde boru patladı. Patlama sonucu santralde çalışan 7 kişi öldü. Santral çevresindeki yerleşim yerlerini su bastı.
Çin’in, Sıchuan eyaletindeki bir hidroelektrik santralinde patlama meydana geldi.
Santraldeki bir su borusu patladı ve santralde çalışan 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi mahsur kaldı.
Santral binası ve çevresini su bastı.
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde çevredeki çok sayıda aracın su altında kaldığı görüldü.
Bölgeden yaklaşık 150 kişi tahliye edilirken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Çin Hidroelektrik Santralleri
Sıradaki Haber
Azerbaycan'da 240 megavatlık rüzgar enerjisi santralinin temeli atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz