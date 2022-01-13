Çin’in, Sıchuan eyaletindeki bir hidroelektrik santralinde patlama meydana geldi.



Santraldeki bir su borusu patladı ve santralde çalışan 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi mahsur kaldı.



Santral binası ve çevresini su bastı.



Amatör kameralara yansıyan görüntülerde çevredeki çok sayıda aracın su altında kaldığı görüldü.



Bölgeden yaklaşık 150 kişi tahliye edilirken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.