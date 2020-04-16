Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlerin ertelendiğini duyurdu.

Putin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) gündemiyle Güvenlik Konseyini topladı.

Her yıl kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiğini belirten Putin, "Zirve noktasına ulaşmayan salgınla ilgili riskler, bana tören ve diğer etkinlikler için hazırlık sürecini başlatma hakkını vermiyor." dedi.

Rusya ile Çin arasında COVID-19 iş birliği vurgusu

Öte yandan Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda COVID-19 salgınıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede COVID-19 salgınıyla mücadelede karşılıklı iş birliğinin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Çin ile Rusya arasında COVID-19 konusunda uzman değişimi, tıbbi malzeme, ilaç ve koruyucu ekipman temini de dahil olmak üzere bu alanda iş birliğini daha da güçlendirme konusu vurgulandı." denildi.