Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 23 Mart Pazartesi günü sabah namazından itibaren tamamen ibadete kapatılmıştı.

Salgın nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağı duyuruldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.