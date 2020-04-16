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Mescid-i Aksa Ramazan ayında da ibadete açılmayacak
[Fotoğraf: AA]
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, koronavirüs nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu.
Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 23 Mart Pazartesi günü sabah namazından itibaren tamamen ibadete kapatılmıştı.
Salgın nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağı duyuruldu.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.
Etiketler: son dakika Mescid-i Aksa koronavirüs salgın pandemi covid-19Son Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 20:01
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