Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 187 bin 990'a, toplam can kaybı 38 bin 62'ye yükseldi.

Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1'den tekrar yüzde 1,2'ye çıktı.

25 bin 73 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısı 1 milyon 685 bin 492'ye ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı 74 milyonu geçti.

Başkentte bazı tedbirlerin süresi uzatıldı

Moskova'da son bir günde vaka sayısı 6 bin 75 artışla 577 bin 177'ye, can kaybı ise 73 artışla 8 bin 603'e ulaştı.

Başkentte 29 Kasım'a kadar alınan bazı tedbirlerin süresi 15 Ocak'a uzatıldı.

Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Söz konusu tarihe kadar kentteki işletmeler, personelinin yüzde 30'unu uzaktan çalıştırmayı sürdürecek. Çocuklar için eğlence merkezleri kapalı olacak.