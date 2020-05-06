Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da vaka sayısı 165 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 559 artarak 165 bin 929'a ulaştı.
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 10 bin 559 kişilik artış yaşandı.
Toplam vaka sayısının 165 bin 929'a ulaştığı ülkede, 86 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı bin 537'ye çıktı.
İyileşen kişi sayısı ise bin 462 artarak 21 bin 327'yi buldu.
Ülkede 227 binden fazla kişi müşahede altında tutuluyor.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 10:55
Sıradaki Haber
Bağdat'ta füze saldırısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz