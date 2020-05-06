Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 10 bin 559 kişilik artış yaşandı.

Toplam vaka sayısının 165 bin 929'a ulaştığı ülkede, 86 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı bin 537'ye çıktı.

İyileşen kişi sayısı ise bin 462 artarak 21 bin 327'yi buldu.

Ülkede 227 binden fazla kişi müşahede altında tutuluyor.