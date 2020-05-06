Haber Giriş: Kaynak: AA
Bağdat'ta füze saldırısı
[Grafik: TRT Haber]
Irak'ın başkenti Bağdat'ın çevresine 3 füze atıldığı bildirildi.
Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat'ın çevresine 3 adet katyuşa füzesi isabet etti. Saldırıda herhangi bir zarar oluşmadı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada saldırının faillerine ilişkin bilgi verilmedi.
Etiketler: Irak Bağdat Füze saldırısıSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 10:46
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