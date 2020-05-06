Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat'ın çevresine 3 adet katyuşa füzesi isabet etti. Saldırıda herhangi bir zarar oluşmadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada saldırının faillerine ilişkin bilgi verilmedi.