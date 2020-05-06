İdlib'de, molozların arasında bir iftar sofrası
Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu evleri yıkılan Tarık Ebu Ziyad ve ailesi, molozların arasında iftar yaptı.
Fotoğraflar İdlib'in güneydeki ilçesi Eriha'dan...
İlçeyi geçen senenin sonlarında, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle terk eden Tarık Ebu Ziyad ve ailesi, yıkılan evlerinin molozları arasında iftar yapıyor.
"Aynı acı hafızayı tekrar yaşıyoruz." diyen Ebu Ziyad, kendi yaşadıklarının başkalarının başına gelmemesi için dua ettiğini söylüyor.
Ebu Ziyad, "Her sene Ramazan'ı burada geçirirdik; bu sene Ramazan'da bir günlüğüne burada olmak istedik" diyor.
Rejim ve destekçilerinin saldırıları sonrası Eriha'daki tüm siviller kuzeye, İdlib'in merkezine doğru harekete geçmişti. Ancak ateşkesin sağlanmasıyla, nüfusun bir kısmı eski yerlerine kavuşabilme ümidiyle evlerine geri döndüler. Karşılaştıkları tablo ise hayal kırıklığından ibaretti.