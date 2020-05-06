Fotoğraflar İdlib'in güneydeki ilçesi Eriha'dan...

[Fotoğraf: AFP]

İlçeyi geçen senenin sonlarında, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle terk eden Tarık Ebu Ziyad ve ailesi, yıkılan evlerinin molozları arasında iftar yapıyor.

[Fotoğraf: AFP]

"Aynı acı hafızayı tekrar yaşıyoruz." diyen Ebu Ziyad, kendi yaşadıklarının başkalarının başına gelmemesi için dua ettiğini söylüyor.

[Fotoğraf: AFP]

Ebu Ziyad, "Her sene Ramazan'ı burada geçirirdik; bu sene Ramazan'da bir günlüğüne burada olmak istedik" diyor.

[Fotoğraf: AFP]

Rejim ve destekçilerinin saldırıları sonrası Eriha'daki tüm siviller kuzeye, İdlib'in merkezine doğru harekete geçmişti. Ancak ateşkesin sağlanmasıyla, nüfusun bir kısmı eski yerlerine kavuşabilme ümidiyle evlerine geri döndüler. Karşılaştıkları tablo ise hayal kırıklığından ibaretti.