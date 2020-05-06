Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Almanya'da federal hükümet ve eyaletler sınırlamaları gevşetme şekli konusunda anlaştı
Almanya federal hükümeti ve eyaletler, tüm mağazaların ve açık havada yapılan sporların belirli koşullar altında yeniden başlayabileceği konusunda anlaştı.
Almanya'da eyaletlerin her biri kamu yaşamının kademeli olarak açılmasına karar verecek.
Taslak belgede eyaletlerin, üniversitelerin, restoranların, barların, otellerin, ticaret fuarlarının, kozmetik stüdyolarının, tiyatroların, fitness salonlarının, sinemaların ve diskoların kademeli olarak açılması konusunda kendi başlarına karar alacakları belirtildi.
Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 947 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Almanya genelinde vaka sayısı 164 bin 807'ye yükseldi. Ölü sayısı ise 165 artarak, 6 bin 996'ya ulaştı.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 3 milyon 727 bin 802'ye yükseldi.
Etiketler: almanya koronavirüsSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 09:39
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