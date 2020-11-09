Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölü sayısı 256 artarak 30 bin 793'e, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 722 artışla 1 milyon 335 bin 141’e ulaştı.

Son 24 saatte 21 bin 798 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 796 bin 132'ye yükseldi.

Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 26,8'inde hastalık belirtileri görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Moskova'da vaka sayısı 475 bini aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 6 bin 897 artarak 475 bin 166'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 72 artışla 7 bin 361'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 526 COVID-19 testinin yapıldığını ve toplam test sayısının 65 milyon 200 binin üzerine çıktığını duyurdu.

Rusya'da ilk koronavirüs vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 20 bin 498 vaka tespit edilmiş, 4 Kasım'da 389 kişinin yaşamını yitirmesiyle en yüksek günlük ölü sayısı görülmüştü.

COVID-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti.

Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatlerinde eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.