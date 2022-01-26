Turçak, Rus devlet kanalı Rossiya 24’te yayınlanan konuşmasında, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarını endişeyle takip ettiklerini söyledi.

ABD ve İngiltere’den Ukrayna’ya son bir yılda düzinelerce uçuşun gerçekleştirildiğini anlatan Turçak, “Oluşan şartlarda, Rusya’nın Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerine savunma kapasitelerini artırmak ve Kiev’in açıkça saldırı hazırlığını engellemeleri için silah göndererek yardım sağlaması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de 21 Ocak’ta yaptığı açıklamada, parlamentodaki siyasi parti başkanlarının Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasıyla ilgili öneriyi bu hafta istişare edeceklerini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Donbas’ta gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini ifadesini kullanmıştı.