Sokaklar boş, altyapı yer yer zayıflamış, yer yer çökmüş...

Ukrayna Donbas'taki haber takibini sürdüren TRT Haber ekibi, Rusya-Ukrayna gerginliğinden en çok etkilenen noktalardan biri olan Pavlopil kasabasındaydı.

Pavlopil kasabası Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılara en yakın noktalardan bir tanesi. Kalmius nehrinin ötesinde bulunan ormanlık arazi Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde. Bu yüzden karşıya geçen elektrik hatları ve daha büyük altyapılar da tahrip edilmiş.

Sessizliğin içinde gerginlik

Altyapısı zarar gören ve ulaşımı kesilen kasaba gün geçtikçe sessizleşmiş.

Gerginlik nedeniyle kasaba sakinlerinin bir kısmı burayı terk etti ve evlerin bir bölümü boş kaldı. İşte bu yüzden sokaklar da oldukça sakin oldukça boş, yalnızca zaman zaman bu sokaklarda askeri hareketlilik görülüyor.

Çoğunluğu boş olan kasabada artık askerler var.

Kasaba şimdi, sessizlik içinde gerginliğin sona ereceği günleri bekliyor.

Kamera: Seyit Taşdelen