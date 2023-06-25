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Dünya
TRT Haber 25.06.2023 10:22

Rusya'da tansiyon düştü

Rusya'da, Wagner krizinin düğümü çözüldü. Moskova yönetimi ve Wagner lideri Prigojin anlaşmaya vardı. Kararın, "kan dökülmesini önlemek için" alındığı belirtildi.

Rusya'da tansiyon düştü
[Fotograf: AA]

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin, Moskova yönetimiyle anlaştı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ardından Yevgeniy Prigojin ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

'Kanlı bir katliam başlatmanın kabul edilemezliği' konusunda anlaşıldı

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun Prigojin ile görüşmesinin gün boyu sürdüğü belirtildi. "Görüşmeler sonunda, Rusya topraklarında kanlı bir katliam başlatmanın kabul edilemezliği konusunda anlaşma sağlandı" denildi.

Kremlin'den Wagner'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama
Kremlin'den Wagner'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama

Anlaşmaya ilişkin detayları ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov paylaştı. Wagner lideri Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini söyledi. Wagner askerlerinin kendi kamplarına döneceğini belirtti.

Rusya'da tansiyon düştü

Bazı Wagner askerleri Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak

Peskov, isyana katılmayan Wagner askerlerinin istemeleri durumunda Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacağını kaydetti. "İsyana katılanlara da, cephede gösterdikleri kahramanlık nedeniyle saygı duyuyoruz." dedi.

Rusya'da Wagner krizi: Saat saat neler yaşandı?
Rusya'da Wagner krizi: Saat saat neler yaşandı?

Kremlin Sözcüsü, Rusya Savunma Bakanlığı üst kademe personelinde değişim olup olmayacağı konusunun, müzakerelerde ele alınmadığını da sözlerine ekledi.

Anlaşmayla birlikte Wagner güçleri kendi saha kamplarına geri döndü.

Rostov'da, Wagner askerlerinin çekilmesiyle yollar yeniden trafiğe açıldı. 

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