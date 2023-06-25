Rusya'da tansiyon düştü

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin, Moskova yönetimiyle anlaştı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ardından Yevgeniy Prigojin ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

'Kanlı bir katliam başlatmanın kabul edilemezliği' konusunda anlaşıldı

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun Prigojin ile görüşmesinin gün boyu sürdüğü belirtildi. "Görüşmeler sonunda, Rusya topraklarında kanlı bir katliam başlatmanın kabul edilemezliği konusunda anlaşma sağlandı" denildi.

Anlaşmaya ilişkin detayları ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov paylaştı. Wagner lideri Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini söyledi. Wagner askerlerinin kendi kamplarına döneceğini belirtti.

Bazı Wagner askerleri Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak

Peskov, isyana katılmayan Wagner askerlerinin istemeleri durumunda Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacağını kaydetti. "İsyana katılanlara da, cephede gösterdikleri kahramanlık nedeniyle saygı duyuyoruz." dedi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya Savunma Bakanlığı üst kademe personelinde değişim olup olmayacağı konusunun, müzakerelerde ele alınmadığını da sözlerine ekledi.

Anlaşmayla birlikte Wagner güçleri kendi saha kamplarına geri döndü.

Rostov'da, Wagner askerlerinin çekilmesiyle yollar yeniden trafiğe açıldı.