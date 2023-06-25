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Dünya
AA 25.06.2023 05:48

İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar 25'inci haftasında devam ediyor

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine yönelik protestolarına devam etti.

İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar 25'inci haftasında devam ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 25'inci haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, on binlerce İsrailli, başta Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi kentleri başta olmak üzere ülke genelinde pek çok noktada protestolar düzenledi.

Tel Aviv'in "Kaplan" meydanında bir araya gelen göstericiler, hükümetin, yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine karşı gösteri yaptı. Tel Aviv'de toplanan İsrailliler, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Gösteriye, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da katıldı.

Gösteriyi organize edenler, Kaplan meydanına nisbet ederek, "yargı düzenlemesi" karşıtı gösterilerin sürmesi amacıyla "Kaplan Gücü" adlı bir oluşum kurduklarını duyurdu.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin geçen ay meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar meclise getireceklerini duyurmuştu.

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