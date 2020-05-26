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Rusya'da son 24 saatte 8 bin 915 yeni vaka
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 915 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 174 kişi daha hayatını kaybetti.
Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 8 bin 915 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.
Ülke genelinde toplam vaka sayısı, 362 bin 342'ye ulaştı.
174 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından toplam ölü sayısı ise 3 bin 807 oldu.
Etiketler: koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 11:08
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