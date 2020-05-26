Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 8 bin 915 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı, 362 bin 342'ye ulaştı.

174 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından toplam ölü sayısı ise 3 bin 807 oldu.