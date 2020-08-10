Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; olay yerine giden Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, bir gaz tankının tamamen yandığını açıkladı.

Rus medyası, patlamada 4 kişinin yaralandığını, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.