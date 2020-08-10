Haber Giriş: Kaynak: DHA
Rusya’da patlama: 4 yaralı
Rusya’nın Volgograd kentindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; olay yerine giden Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, bir gaz tankının tamamen yandığını açıkladı.
Rus medyası, patlamada 4 kişinin yaralandığını, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Etiketler: rusya patlama akaryakıt istasyonu patlamaSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:04
Sıradaki Haber
İsrail'de koalisyon krizine dönüşen bütçe planı ertelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz