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Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 20 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde motosiklete yerleştirilen bombalı düzeneğin infilak ettirilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Dawn internet sitesinde yer alan habere göre, polis yetkilileri Çaman kentinde park halindeki motosiklete yerleştirilen bombalı düzeneğin infilak ettirilmesi sonucu patlama meydana geldiğini bildirdi.
Yetkililer, patlamada yaralananların tedavi altına alındığını kaydetti.
Etiketler: bombalı saldırı pakistan saldırı belucistanSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:37
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