Banderas, konuya ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Kendini karantinaya aldığını belirten 60 yaşındaki aktör, "Nispeten iyi hissediyorum. Yalnızca normalden biraz daha yorgunum. En kısa sürede iyileşeceğime inanıyorum." ifadesini kullandı.

İspanya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 28 bin 503'e, vaka sayısı ise 361 bin 442'ye ulaşmış durumda.