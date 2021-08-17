Başkent Moskova'nın 63 kilometre batısında yer alan Kubinka şehrinde yer alan askeri havalanına inmek isteyen İl-112 tipi nakliye uçağı kaza yaptı.

Eğitim uçuşu yapan uçağın inişe geçerken motorunun alev aldığı belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde uçağın alçaldığı sırada motor kısmının yandığı görüldü. Bu şekilde bir müddet seyreden uçağın daha sonra düştü.

Gelen ilk bilgilere göre içerisinde bulunan 3 mürettebattan kurtulan olmadı. Rus kaza-kırım ekipleri bölgeye giderek kazanın nedeni hakkında inceleme başlattı.