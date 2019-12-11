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Rusya'da mahkeme salonundan kaçma girişimi kamerada11 Aralık 2019 Çarşamba 18:18 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 20:22
Rusya'da kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkan zanlı, mahkeme salonunda bulunan kurşun geçirmez cam kafesin tavanından kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
Kız kardeşini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 18 yaşındaki Leonid Greyser ilginç bir kaçma girişiminde bulundu.
Cam kafesin içinde tavana ulaşan Greyser tavanı kırarak kaçmaya çalıştı. 3 güvenlik görevlisi zanlının kaçmasını engelledi.
Video sosyal medyada viral oldu.
Greyser güçlü bir uyuşturcunun etkisi altındayken kız kardeşini öldürmekle suçlanıyor.
Son birkaç yıldır Rusya'da kullanılan "Akvaryum" olarak da adlandırılan cam fanus Rusya’da tartışma konusu.
Kaynak: TRT Haber
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