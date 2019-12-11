Kız kardeşini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 18 yaşındaki Leonid Greyser ilginç bir kaçma girişiminde bulundu.

Cam kafesin içinde tavana ulaşan Greyser tavanı kırarak kaçmaya çalıştı. 3 güvenlik görevlisi zanlının kaçmasını engelledi.

Video sosyal medyada viral oldu.

Greyser güçlü bir uyuşturcunun etkisi altındayken kız kardeşini öldürmekle suçlanıyor.

Son birkaç yıldır Rusya'da kullanılan "Akvaryum" olarak da adlandırılan cam fanus Rusya’da tartışma konusu.

Kaynak: TRT Haber