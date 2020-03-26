Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mihail Mişustin liderliğinde toplanan Kovid-19 Salgını ile Mücadele Koordinasyon Kurulunun, salgınla mücadelede yeni tedbirler aldığı kaydedildi.

Mümkün mertebe evden çalışma sisteminin uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, tahliye uçuşları hariç tüm uçuşların 27 Mart itibarıyla durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, ülkeye giriş yapan yolculara havalimanlarında kan tahlili yapılması ve bu kişilerin 14 gün evde gözetim altında tutulmaları kararı alındığı belirtildi.

Moskova'da yeni önlemler

Başkent Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yeni tedbirlerini açıkladı.

Market ve eczaneler hariç tüm perakende satış yapan yerler, restoran, bar ve kafelerin 28 Mart'tan itibaren 5 Nisan'a kadar kapalı olacağını kaydeden Sobyanin, restoranların sadece paket servis hizmeti vereceğini söyledi.

Moskova'daki büyük parkların da kapandığına dikkati çeken Sobyanin, ibadethanelere gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Sobyanin, kuaför ve güzellik salonların de hizmet vermeyeceğini ifade etti.

Vaka sayısı 840'a yükseldi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, 24 saatte vaka sayısının 182 artarak 840'a yükseldiğini ve 38 kişinin iyileştiği bildirdi.