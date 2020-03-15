Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, gün içinde Moskova bölgesinde 3, Tümen bölgesinde de 1 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 63'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan söz konusu 4 kişinin son 2 haftada İtalya, Fransa, İspanya ve İsviçre'ye seyahat ettikleri belirtildi.

Öte yandan Rusya Demiryolları Şirketi, Ukrayna, Moldova ve Letonya ile tren seferlerini 17 Mart itibarıyla durdurma kararını açıkladı.

Belarus, Ukrayna ve Letonya tren seferlerini askıya aldı

Belarus Demiryolları Şirketi de Ukrayna ve Letonya'ya tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Moldova'da vaka sayısı 23'e yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, basın toplantısında, 1'i çocuk toplam 11 kişi de daha Kovid-19'a rastlandığını duyurdu. Ülkede vaka sayısı 23'e ulaştı.

Moldova Başbakanı İon Kiku, yaptığı açıklamada, 17 Mart itibarıyla sınır kapılarını kapatma ve tüm uçak seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Kazakistan'da 1 kişide virüs bulundu

Kazakistan Sağlık Bakanlığı Özel Temsilcisi Diyas Ahmetşarip, 1 kişide daha Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, toplam vaka sayısının 9 olduğunu kaydetti.

Gürcistan hükümeti de akşam saatlerinde 3 kişide daha virüse rastlandığını, toplam vaka sayısının 33'e ulaştığını açıkladı.