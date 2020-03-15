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İsviçre'de bir günde 841 koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı İsviçre'de vaka sayısı bir günde 841 arttı.
İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı rakamlara göre, düne göre 841 artan toplam Kovid-19 vaka sayısı, 2 bin 200'e yükseldi, ölü sayısı da 14'e çıktı.
Ülkede alınan tedbirler kapsamında, tüm kantonlardaki okullarda eğitime ara verildi. İtalya sınırındaki Ticino kantonu ile Basel kantonunda ise "acil durum" ilan edildi.
İsviçre'nin resmi haber sitesi Swissinfo'daki bilgiye göre, İsviçre ordusu virüs pandemisine karşı mücadelede desteğini artırmaya hazırlanıyor.
İsviçre ordusunun, ilk kez 4 hastane taburundan (600 asker) birini siviller için konuşlandıracağı, askeri hastanenin 200 hastayı ağırlayabileceği kaydedildi.
Etiketler: kovid koronavirüs salgını koronavirüs İsviçre avrupaSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 18:52
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