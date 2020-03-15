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İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası tedavisi sonrası taburcu edildi.
Fars Haber Ajansı'na konuşan Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, hastanın ismi ve tedavi süreci hakkında bilgi vermedi.
Söz konusu kişinin çiftçilikle uğraştığını ve düzenli beslendiğini belirten Abbaszade, "Kovid-19 tedavisi gören 91 yaşındaki en yaşlı hasta, Bem Pasteur Hastanesi'nden taburcu oldu." dedi.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.
Ülkede vaka sayısı 13 bini aşarken, can kaybı 724'e yükseldi.
Etiketler: iran koronavirüs yaşlı hasta taburcuSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 18:43
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