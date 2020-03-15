Açıklama, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahsur kalan Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'nın helikopterle dağdan alındığını ifade etti.

Dağcılar en kısa sürede Türkiye'ye getirilecek.

Türk dağcılar, önceki sabah Nepal'deki bir köye sığınmış, Türkiye'nin Hindistan'daki Yeni Delhi Başkonsolosluğu'nun çağrı merkezini arayarak yardım istemişlerdi.