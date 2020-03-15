Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Everest’te mahsur kalan 2 Türk dağcı kurtarıldı
Dünyanın en yüksek zirvesi Everest’te mahsur kalan 2 Türk dağcı kurtarıldı. Dağcıların yurda getirilmesi için hazırlık yapılıyor.
Açıklama, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.
Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahsur kalan Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'nın helikopterle dağdan alındığını ifade etti.
Dağcılar en kısa sürede Türkiye'ye getirilecek.
Türk dağcılar, önceki sabah Nepal'deki bir köye sığınmış, Türkiye'nin Hindistan'daki Yeni Delhi Başkonsolosluğu'nun çağrı merkezini arayarak yardım istemişlerdi.
Everest’te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya’yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz. pic.twitter.com/CKh6VdGWdp— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 15, 2020
Etiketler: everest türk dağcılarSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 17:28
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