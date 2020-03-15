Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak’ta birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ve tatil ilan edildi
[Fotoğraf: AA ]
Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere birçok kentte yeni tip koronavirüs nedeniyle resmi kurumlar tatil edildi.
Bağdat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle resmi kurumlar salıdan perşembeye kadar kapalı olacak.
Bağdat il sınırları da diğer kentlerden gelen ziyaretçilere kapatıldı.
Kerkük, Salahaddin ve Kerbela’da da yarından itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve il sınırları ziyaretçilere kapatıldı.
Bu yasaklar sağlık ve güvenlik birimlerini kapsamıyor.
Etiketler: Irak koronavirüsSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 16:23
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