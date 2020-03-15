Bağdat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle resmi kurumlar salıdan perşembeye kadar kapalı olacak.

Bağdat il sınırları da diğer kentlerden gelen ziyaretçilere kapatıldı.

Kerkük, Salahaddin ve Kerbela’da da yarından itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve il sınırları ziyaretçilere kapatıldı.

Bu yasaklar sağlık ve güvenlik birimlerini kapsamıyor.