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Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Valencia'da forma giyen Ezequiel Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
33 yaşındaki Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım" dedi.
Garay, La Liga'da koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.
Etiketler: test pozitif koronavirüs Ezequiel GaraySon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 15:02
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