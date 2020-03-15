33 yaşındaki Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım" dedi.

Garay, La Liga'da koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.