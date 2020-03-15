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İran'da 113 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA ]
İran'da 113 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Salgında ölenlerin sayısı 724'e yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 113 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 724'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1209 artarak 13 bin 938'e ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur, 4 bin 590 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Etiketler: son dakika koronavirüs iranSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 14:13
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