Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 138'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
İran'da "alkolün koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte içki içerek hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e yükseldi.
İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, "alkolün koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine ülke genelinde sahte içki nedeniyle zehirlenenler hastanelere kaldırıldı.
Hastanelerde tedavi altına altına alınanlardan şu ana kadar Huzistan'da 49, Fars'ta 31, Erdebil'de 13, Mazenderan'da 12, Doğu Azerbaycan'da 12, Elburz'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Merkezi'de 2, Kirmanşah'ta 1 ve Hürmüzgan'da 1 kişi hayatını kaybetti.
Ülke genelinde ölenlerin sayısı bir haftada 138 oldu.
Etiketler: sahte içki ölüm koranavirüsSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 17:19
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