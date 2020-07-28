Rusya'da son 24 saatte 5 bin 395 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) teşhisi koyuldu.

Ülke genelinde vaka sayısı 823 bin 515'e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 150 artışla 13 bin.504 oldu.

Rusya koronavirüsün en fazla görüldü 4'üncü ülke konumunda.