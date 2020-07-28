Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 820 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 395 arttı. Ülke genelinde vaka sayısı 823 bin 515'e ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 5 bin 395 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) teşhisi koyuldu.
Ülke genelinde vaka sayısı 823 bin 515'e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 150 artışla 13 bin.504 oldu.
Rusya koronavirüsün en fazla görüldü 4'üncü ülke konumunda.
Etiketler: rusya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 10:37
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