Fransa hükümeti,Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda 4'üncü terminal yapım planlarını yeniden gözden geçireceğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın koronavirüs krizinin etkileri nedeniyle alındığı belirtildi.

'Europe 1' radyosuna konuşan Djebbari, “Daha önce planlamasını yaptığımız 2030 yılına kadar 40 milyon fazla yolcu alma projesi, büyük bir ihtimalle geçerliliğini yitirdi” değerlendirmesini yaptı.

Fransız bakan, yine de ülkenin havalimanlarında yatırım ihtiyacının devam ettiğini, hidrojen ile çalışan uçaklar gibi yeni tip uçakların bu limanlara iniş yapabilmesi için modenleştirme çalışmaları gerektiğini ifade etti.