Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Ayn Zara bölgesindeki bir çiftlikte yanarak kömürleşmiş kimliği belirsiz bir ceset bulundu.

Cesede, bölgedeki bir vatandaşın ihbarı üzerine ulaşıldığı ifade edildi ancak başka ayrıntı verilmedi.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

11 toplu mezar bulunmuştu

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.