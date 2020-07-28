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Avustralya'daki protestolarda 6 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Reuters]
Avustralya'da polis şiddetini protesto için sokağa çıkan 50 kişi, koronavirüs yasaklarını ihlal nedeniyle dağıtıldı. Polise direnen 6 kişi gözaltına alındı.
Avustralya'nın Sydney kentinde 50 kişi ırksal adaletin sağlanması ve polis şiddetinin sona ermesi talebiyle sokağa çıktı.
Aborijin halkının gözaltındaki ölümlerini protesto eden göstericiler, polis tarafından dağıtıldı.
Polise direnen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara biner dolar para cezası verildi.
Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasının ardından Melbourne'de alınan sokağa çıkma yasağı kararı, ülke genelinde uygulanmaya başlamıştı.
Etiketler: yasak ihlali yasak polis şiddeti polis avustralyaSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 10:24
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